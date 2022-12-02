В Рыбном союзе рассказали, ждет ли россиян дефицит красной икры и рыбы к Новому году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России к Новому году не прогнозируется существенного повышения цен на красную икру и рыбу, а также дефицита каких-либо сегментов продукции. Об этом Москве 24 рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

"Мы не ожидаем как существенного роста, так и падения стоимости красной икры и красной рыбы к Новому году. Красная рыба, которая попадает к россиянам на стол, – это либо аквакультурные лосось и форель, либо дикие виды дальневосточных лососевых рыб – горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, сима", – говорит эксперт.





Александр Панин председатель Рыбного союза Цена на аквакультурный (выращенный) лосось летом достигла исторического пика в 2 000 рублей за килограмм, но сейчас ситуация нормализовалась и вернулась к прошлогодним показателям. Стоимость дикой кеты, нерки, кижуча осталась в диапазоне прошлогодних цен, без существенных колебаний.

По словам Панина, в цене выросла только горбуша, так как ей свойственна цикличность. Если в один год вылавливается много этого вида рыбы, значит, следующий будет "нерыбным". В 2022 году вылов горбуши составил 147 против 424 тысяч тонн в 2021 году. В связи с этим в Рыбном союзе фиксируют двукратный рост цен на эту рыбу.

"Сейчас мы не видим дополнительных предпосылок для резкого повышения цены в ближайший месяц как для икры, так и для красной рыбы", – уточнил Панин.

По словам эксперта, самой распространенной икрой на российском рынке является икра горбуши. Но, несмотря на то что ее вылов в этом году значительно меньше, чем в прошлом, в сентябре в рознице цена на икру снизилась на 6% по сравнению с 2021 годом.

"Это произошло из-за того, что в 2021 году у производителей остались большие запасы сырья, которые позже начали распродавать. Так что конечная цена зависит не только от объемов вылова, но и от работы разных звеньев товаропроводящей цепи – рыбопереработчиков, дистрибьюторов, трейдеров, торговых сетей", – рассказал председатель Рыбного союза.

Дефицита какой-либо рыбной продукции не ожидается, подчеркнул Панин.





Александр Панин председатель Рыбного союза Дефицита рыбной продукции в России нет, и мы его не предвидим. Все виды рыбы и морепродуктов, которые россияне привыкли видеть на своих столах в новогоднюю ночь (красная рыба, икра, селедка, крабовые палочки), будут доступны в магазинах.

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