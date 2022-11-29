В Руспродсоюзе рассказали о снижении стоимости мандаринов в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков сообщил Москве 24 о снижении стоимости мандаринов в столице в этом году.

По его словам, сейчас средние розничные цены на эти фрукты в городе составляют около 168 рублей за килограмм. При этом в 2021 году стоимость мандаринов в Москве была примерно на уровне 190 рублей за килограмм.





Дмитрий Востриков исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Минимальные цены в рознице на данный вид фруктов в столице находятся на уровне 82,1 рубля за килограмм против 90 рублей годом ранее. Максимальные цены за килограмм в рознице сейчас составляют порядка 258,3 рубля, а годом ранее – 310 рублей.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал, что в РФ выросла стоимость шампанского. В целом по сравнению с прошлым годом подорожание произошло на 12%, отметил эксперт.

По его словам, сегодня средняя цена за бутылку игристого составляет около 300 рублей. При этом стоимость шампанского вряд ли изменится перед Новым годом, полагает Вадим Дробиз. Однако с 1 января 2023 года возможен определенный рост. Речь идет о подорожании шампанского в пределах 5–7%, уточнил эксперт.



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