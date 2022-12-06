ВТБ заявил о крупнейшей DDoS-атаке

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Техническая инфраструктура ВТБ в настоящее время подверглась крупнейшей DDoS-атаке, которая ведется из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

"Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка", – говорится в сообщении.

При этом в кредитной организации отметили, что системы банка работают в штатном режиме, а данные клиентов ВТБ защищены от внешнего вмешательства.

В октябре Сбербанк выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, ее в течение 24 часов 7 минут осуществляли минимум с 30 тысяч устройств. Банк в ходе атаки не фиксировал перебоев, поскольку специалисты нашли все необходимые ресурсы, чтобы успешно отразить ее.



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