Новый компьютерный вирус атаковал мэрии и суды в регионах России – СМИ

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Мэрии и суды в ряде регионов России подверглись атаке нового компьютерного вируса-шифровальщика CryWiper. Об этом со ссылкой на специалистов "Лаборатории Касперского" сообщает газета "Известия".

Как уточнил эксперт по кибербезопасности Федор Синицын, CryWiper уничтожает содержимое файлов и отображает сообщение с требованием выкупа.

"В записке злоумышленники оставляли адрес электронной почты и биткоин-адрес кошелька, указав сумму за расшифровку более 500 тысяч рублей", – рассказал он.

По словам Синицына, даже если заплатить хакерам, то пользователь все равно не сможет сохранить свои файлы. Они исчезнут без возможности восстановления. Эксперт указал, что такие последствия являются изначальным замыслом разработчика вируса, а не ошибкой.

Специалисты "Лаборатории Касперского" также рассказали, что CryWiper уничтожает файлы всех форматов, за исключением тех, которые отвечают за работу систему.

Основными целями поражения становятся не только пользовательские документы, но и базы данных, а также архивы. По словам экспертов, восстановить данные после атаки такого вируса можно, но это очень трудоемкая задача.

Распространение таких атак именно на российские госорганы может быть связано в том числе с геополитической обстановкой, считает глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

В свою очередь, руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Олег Скулкин указал, что CryWiper является преемником вируса NotPetya, который хакеры использовали в атаках в 2017 году.

Ранее сообщалось, что сайт и сервисы "2ГИС" подверглись сильной DDoS-атаке. Из-за этого работа 2gis.ru и части сервисов в приложениях была временно приостановлена.



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