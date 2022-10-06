Сервисы "2ГИС" перестали работать из-за кибератаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сайт и сервисы "2ГИС" временно перестали работать из-за DDoS-атаки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале картографической компании.

"На "2ГИС" совершается сильная DDoS-атака, поэтому не работает 2gis.ru и часть сервисов в приложениях. <...> C такой сильной атакой столкнулись впервые", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты работают над восстановлением доступа к сервисам. Точные сроки устранения неполадок не сообщаются.

Ранее приложение "2ГИС" удалили из AppStore. В связи с этим пользователям посоветовали не удалять уже установленную программу. Также компания пообещала адаптировать веб-версию сервиса для использования на iPhone.



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