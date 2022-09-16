Эксперты заявили об увеличении количества DDoS-атак на платежные системы в РФ в августе

12:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Количество DDoS-атак на российские платежные системы в минувшем августе выросло на 126% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования компании StormWall, специализирующейся на кибербезопасности.
"DDoS-атаки на финансовые сервисы были организованы группой мотивированных хактивистов, которые стремились не только принести вред экономике России, но также создать проблемы обычным людям, которые используют сервисы для осуществления финансовых операций", – говорится в материалах.
Отмечается, что основной целью атак было нарушение исправной работы платежных сервисов, чтобы сделать невозможным проведение любых финансовых операций. Эта задача не была реализована ни в одном из случаев, однако некоторые системы испытывали проблемы с осуществлением операций в течение нескольких часов.
"Максимальная мощность атак составила 400 тысяч запросов в секунду, а максимальная длительность атак была 8 часов", – указано в исследовании.
Гендиректор StormWall Рамиль Хантимиров пояснил, что финансовая сфера постоянно подвергается повышенному риску, поскольку она сталкивается с атаками хакеров чаще других отраслей. По его словам, в 2022 году финансовые сервисы страдают от особенно мощных кибератак, однако постепенно активность хакеров снижается.
Ранее глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил о росте хакерских атак на российские банки. По его словам, пик кибератак на банковский сектор России пришелся на март, когда их число возросло в 20 раз относительно аналогичного периода прошлого года.
Затем произошло снижение на 40%, но начиная с 28 июля число атак опять стало расти.
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