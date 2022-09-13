В банке "Открытие" предупредили о сбоях в работе приложения из-за кибератаки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мобильное приложение банка "Открытие" может быть временно недоступно для пользователей из-за кибератаки. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"Мы столкнулись с кибератакой, из-за которой прямо сейчас наши мобильное приложение или интернет-банк могут работать медленнее или быть временно недоступны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления работы сервисов.

Ранее глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил о росте хакерских атак на российские банки. По его словам, пик кибератак на банковский сектор России пришелся на март, когда их число возросло в 20 раз относительно аналогичного периода прошлого года.

Затем произошло снижение на 40%, но начиная с 28 июля число атак опять стало расти.