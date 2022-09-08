Российские банки начали предлагать наличную валюту КНР, Турции и ОАЭ – СМИ

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Крупнейшие российские банки начали предлагать клиентам наличную валюту Китая, Турции и ОАЭ, сообщает газета "Коммерсант".

В материале говорится, что Совкомбанк предлагает для купли-продажи наличный эмиратский дирхам. В банке утверждают, что эта валюта является одной из самых стабильных в мире.

По данным издания, банк ПСБ планирует запустить операции купли-продажи турецкой лиры. В банке отметили, что покупка этой валюты доступна в объемах, поступающих от клиентов в кассы банка, при этом продают турецкую лиру без ограничений.

Подчеркивается, что наиболее широко в настоящее время предлагается китайский юань. Купить или продать эту валюту можно в Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке, Совкомбанке, Россельхозбанке (РСХБ), "Открытии", Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), Экспобанке и других кредитных организациях.

Ранее первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми.

Он подчеркнул, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

Тулин пояснил, что банки без затруднений могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях, но исполнение обязательств платежом в "токсичных валютах" становится все более проблематичным.

