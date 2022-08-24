ЦБ фиксирует рост числа хакерских атак на банки РФ

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Пик кибератак на банковский сектор России пришелся на март, когда их число возросло в 20 раз относительно аналогичного периода прошлого года. Затем произошло снижение на 40%, но начиная с 28 июля число атак опять стало расти, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Он пояснил, что в основном хакеры пытаются парализовать дистанционный доступ граждан к услугам кредитных организаций. Уваров отметил, что банки справились, платежные сервисы работали бесперебойно.

Ранее Совбез РФ одобрил проект основ государственной политики в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры. Об этом заявил секретарь ведомства Николай Патрушев. По его словам, в ближайшее время документ будет представлен президенту для утверждения.

К объектам критической информационной инфраструктуры относятся системы государственных органов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, медицинских и финансовых организаций.

До этого министерство иностранных дел РФ сообщило, что в кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки из США, Украины и Грузии. В ведомстве заявили, что будут реагировать на агрессивные действия иностранных государств.