СБ РФ одобрил проект основ госполитики по защите критической ИТ-инфраструктуры

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Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев по итогам совещания, которое провел Владимир Путин.

По его словам, в ближайшее время документ будет представлен российскому лидеру для утверждения.

Кроме того, как уточнил Патрушев, на заседании также было принято решение создать еще некоторые документы для улучшения информбезопасности в РФ.

К объектам критической информинфраструктуры относятся системы государственных органов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, медицинских и финансовых организаций.

Ранее Владимир Путин предложил создать в стране государственную систему защиты конфиденциальной информации. В этом вопросе, по мнению главы государства, у России не должно быть слабых сторон. Президент также подчеркнул, что российское информационное пространство должно быть под надежной защитой, исключающей различные утечки личных данных.

