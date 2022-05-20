СБ РФ одобрил проект основ госполитики по защите критической ИТ-инфраструктуры

17:07
Фото: kremlin.ru
Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев по итогам совещания, которое провел Владимир Путин.
По его словам, в ближайшее время документ будет представлен российскому лидеру для утверждения.
Кроме того, как уточнил Патрушев, на заседании также было принято решение создать еще некоторые документы для улучшения информбезопасности в РФ.
К объектам критической информинфраструктуры относятся системы государственных органов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, медицинских и финансовых организаций.
Ранее Владимир Путин предложил создать в стране государственную систему защиты конфиденциальной информации. В этом вопросе, по мнению главы государства, у России не должно быть слабых сторон. Президент также подчеркнул, что российское информационное пространство должно быть под надежной защитой, исключающей различные утечки личных данных.
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