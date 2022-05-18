США в одностороннем порядке прекратили диалог с РФ по информбезопасности – Совбез России

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Соединенные Штаты в одностороннем порядке свернули диалог с РФ по теме вопросов информационной безопасности. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

По его словам, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что ему нельзя верить как при попытках выстраивания двусторонних отношений, так и при взаимодействии на международных площадках. При этом Храмов отметил, что данный шаг Белого дома не стал откровением для российской стороны.

"Очевидно, что США не готовы к консолидации усилий для достижения стратегической цели – формирования глобальной системы обеспечения информационной безопасности и ее правовой основы в виде соответствующей конвенции, к принятию которой призывают Россия и ее союзники", – цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пыталась обсудить с США гарантии своей безопасности, однако ее не захотели слушать. По его словам, за последние два месяца попыток возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном не было.

При этом заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Москва остается открытой для честного и взаимоуважительного диалога с Вашингтоном. Для этого сохраняются соответствующие каналы связи.