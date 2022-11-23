DDoS-атаку произвели на сайт Европарламента неизвестные

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Пресс-секретарь Европарламента Жауме Душ сообщил о хакерской атаке на сайт органа власти. Об этом сообщает ТАСС.

"Сайт Европарламента в настоящий момент подвергается воздействию извне из-за интенсивного внешнего трафика", – заявил политик.

Представитель ЕП подчеркнул, что на портал была произведена DDoS-атака. Душ добавил, что над оперативным устранением проблемы работают "команды Европарламента".

В конце октября сообщалось, что в начале месяца крупнейшей кибератаке в своей истории подвергся Сбербанк. Ее в течение 24 часов 7 минут осуществляли минимум с 30 тысяч устройств.

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