Сбербанк выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку 7 октября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сбербанк 7 октября выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, она велась с не менее чем 30 тысяч устройств и длилась 24 часа 7 минут.

"Была спланирована специальная операция, специальная DDOS-атака, в которой участвовали не менее 104 тысяч хакеров, которую вели с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тысяч устройств", – пояснил он.

Кузнецов подчеркнул, что банк в ходе атаки не фиксировал никаких перебоев, поскольку специалисты нашли все необходимые ресурсы, чтобы успешно отразить ее. Он добавил, что в этом году кредитная организация выдержала не менее 470 хакерских атак, что больше, чем все атаки, которые были за последние семь лет.

12 апреля сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.

Позднее была ограничена и бесконтактная оплата картами "Мир" через SberPay. Отмечалось, что затруднение в работе сервиса связано с решением технического партнера банка.



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