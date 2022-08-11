Сбой произошел в работе приложения Сбербанка

13:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой.
"Неполадки с интернетом", – говорится в сообщении, появляющемся при попытке запустить приложение.
Пользователям рекомендуется подключиться к другой сети, отключить VPN или выбрать в нем местонахождение в России. При этом при попытке дозвониться в call-центр банка робот сообщил, что все мобильные операторы в настоящее время заняты, и сбросил звонок.
В свою очередь, в Сбербанке сообщили, что все системы банка работают в штатном режиме.
Ранее пользователи некоторых стран пожаловались на сбои в работе Google. Жалобы были зафиксированы в США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании. Большинство пользователей сервиса заявили о проблемах с поиском в системе и неполадках в работе сайта.
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