Сбой произошел в работе приложения Сбербанка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой.

"Неполадки с интернетом", – говорится в сообщении, появляющемся при попытке запустить приложение.

Пользователям рекомендуется подключиться к другой сети, отключить VPN или выбрать в нем местонахождение в России. При этом при попытке дозвониться в call-центр банка робот сообщил, что все мобильные операторы в настоящее время заняты, и сбросил звонок.

В свою очередь, в Сбербанке сообщили, что все системы банка работают в штатном режиме.

Ранее пользователи некоторых стран пожаловались на сбои в работе Google. Жалобы были зафиксированы в США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании. Большинство пользователей сервиса заявили о проблемах с поиском в системе и неполадках в работе сайта.