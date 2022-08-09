Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе Google

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Пользователи некоторых стран пожаловались на сбои в работе поисковой системы Google, следует из данных сайта Downdetector.

По данным сайта, жалобы зафиксированы в США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании.

Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с поиском в системе и работой сайта.

Ранее сообщалось, что в России запущен российский сервис фиксации сбоев "Детектор сбоев", где можно отследить работу свыше 100 сайтов и приложений. Сервис мониторит работу мобильных приложений банков, служб доставки, интернет-магазинов, транспортной инфраструктуры.

По словам главы Brand Analytics Натальи Соколовой, новый сервис сможет быстрее других источников предупреждать компании о возникших в работе их сайтов и приложений сбоях.

