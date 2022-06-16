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Экономика

16 июня, 19:59

Сбербанк опроверг прекращение работы своего приложения

экономикатехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Информация о том, что мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" прекратит свою работу, не соответствуют действительности, сообщили в Сбербанке.

Так в пресс-службе кредитной организации прокомментировали сообщения СМИ о том, что Сбербанк якобы сообщил своим клиентам о прекращении работы мобильного приложения в 2022 году.

"Информация о прекращении работы приложения "Сбербанк Онлайн" не соответствует действительности. Никаких изменений в работе приложения нет и не планируется, "Сбербанк Онлайн" работает и продолжит работать", – заявили в банке.

Там добавили, что мобильное приложение доступно для скачивания на онлайн-площадке RuStore и на официальном сайте Сбербанка. Кроме того, клиенты банка могут воспользоваться его веб-версией.

В начале апреля власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. Аналогичные меры приняли в Великобритании.

12 апреля сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.

Позднее была ограничена и бесконтактная оплата картами "Мир" через SberPay. Отмечалось, что затруднение в работе сервиса связано с решением технического партнера банка.

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