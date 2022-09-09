"Это наш город": в Вешняках заканчивают благоустройство квартала в 32 гектара

В Вешняках заканчивают благоустройство квартала в 32 гектара. Он располагается в границах улиц Косинская, Вешняковская и Молдагуловой.

Теперь там есть несколько спортивных зон для любителей воркаута, футбола, настольного тенниса и других видов спорта. В квартале сделали дорожки, разбили газоны, установили скамейки и энергосберегающие светильники. Также привели в порядок территорию двух школ и трех детских садов.