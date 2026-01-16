Форма поиска по сайту

Три человека пострадали при стрельбе в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в результате стрельбы из светошумового пистолета в центре столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Народной. Предварительно, между несколькими гражданами произошел конфликт, во время которого один из них начал стрельбу из светошумового пистолета. Все пострадавшие были госпитализированы.

Полицейские задержали шестерых предполагаемых участников конфликта. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее молодой человек выстрелил мужчине в лицо из аэрозольного пистолета на юге Москвы. Пострадавший был доставлен в больницу. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

В конце декабря 2025 года силовики задержали вооруженного мужчину в одном из супермаркетов Донецка. По данным полиции, он открыл беспорядочную стрельбу в магазине Петровского района.

