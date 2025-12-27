Полиция организовала поиски подозреваемых в стрельбе в подмосковном Звенигороде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента в подмосковном Звенигороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, у одного из домов на Московской улице Звенигорода между 3 гражданами произошел конфликт, который перерос в потасовку. Во время драки неизвестные сделали несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет.

В результате за медицинской помощью обратился мужчина 1994 года рождения, а правонарушители скрылись. Правоохранители уже проводят мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Ранее полицейские задержали вооруженного мужчину в одном из супермаркетов Донецка. По данным полиции, он открыл беспорядочную стрельбу в магазине Петровского района. За проявленное мужество и героизм при задержании преступника отличившихся сотрудников полиции наградили медалью "3а храбрость".

