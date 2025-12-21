Десять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР

Фото: depositphotos/zabelin

Десять человек погибли в результате стрельбы в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в одном из поселений неподалеку от Йоханнесбурга. Неизвестный мужчина с оружием застрелил десять человек, еще столько же людей получили различные ранения. Мотив злоумышленника пока не установлен.

Ранее стрельба произошла в Брауновском университете штата Род-Айленд в США. В день ЧП в образовательном учреждении проходили выпускные экзамены.

В результате трагедии погибли 2 человека, еще 9 получили ранения. Президент университета Кристина Паксон добавила, что все пострадавшие, кроме одного, были студентами.