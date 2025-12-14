Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 09:32

Происшествия

Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось до 9

Фото: AP Photo/Mark Stockwell

Количество человек, которые получили ранения при стрельбе в Брауновском университете в Род-Айленде, выросло до 9. Об этом рассказал мэр Провиденс Бретт Смайли, передает AP.

По словам главы города, состояние 8 человек оценивается как критическое. Ранения, полученные 9 пострадавшим, не представляют угрозы для его жизни.

Президент университета Кристина Паксон добавила, что все пострадавшие, кроме последнего, были студентами.

Стрельба произошла 14 декабря возле 7-этажного здания Barus & Holley, в котором находятся инженерный и физический факультеты. В этот день в образовательном учреждении проходили выпускные экзамены.

В результате ЧП погибли 2 человека. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемый якобы был задержан. Однако администрация университета опровергла эту информацию, отметив, что поиски злоумышленника продолжаются.

Правоохранители уточнили, что стрелявшим был мужчина в черной одежде. По версии следствия, он использовал огнестрельное оружие.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика