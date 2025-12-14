Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось до 9

Фото: AP Photo/Mark Stockwell

Количество человек, которые получили ранения при стрельбе в Брауновском университете в Род-Айленде, выросло до 9. Об этом рассказал мэр Провиденс Бретт Смайли, передает AP.

По словам главы города, состояние 8 человек оценивается как критическое. Ранения, полученные 9 пострадавшим, не представляют угрозы для его жизни.

Президент университета Кристина Паксон добавила, что все пострадавшие, кроме последнего, были студентами.

Стрельба произошла 14 декабря возле 7-этажного здания Barus & Holley, в котором находятся инженерный и физический факультеты. В этот день в образовательном учреждении проходили выпускные экзамены.

В результате ЧП погибли 2 человека. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемый якобы был задержан. Однако администрация университета опровергла эту информацию, отметив, что поиски злоумышленника продолжаются.

Правоохранители уточнили, что стрелявшим был мужчина в черной одежде. По версии следствия, он использовал огнестрельное оружие.

