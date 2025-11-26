Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 23:19

Происшествия

Стрельба произошла недалеко от Белого дома в Вашингтоне

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Стрельба была слышна в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что оба военнослужащих получили ранения в результате стрельбы. Более подробно их состояние не уточняется.

Полиция Вашингтона сообщила, что задержала одного подозреваемого в стрельбе. Место ЧП было оцеплено.

В Белом доме заявили агентству Reuters, что президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе. В данный момент он находится в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее в американском городе Уайтстаун застрелили многодетную мать из-за того, что она перепутала адрес дома. 32-летняя Мария Флоринда Риос Перес де Веласкес работала уборщицей. Вместе с супругом она прибыла на работу и попыталась открыть ключом дверь не того дома, где должна была убираться.

В октябре неизвестный начал стрельбу на центральной площади немецкого города Гисен. Инцидент произошел на местном рынке, в результате пострадали несколько человек. Мотивы стрелка и его личность не раскрывались.

Новости мира: стрельба произошла в США во время церемонии зажжения праздничной елки

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика