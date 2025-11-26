Стрельба произошла недалеко от Белого дома в Вашингтоне

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Стрельба была слышна в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что оба военнослужащих получили ранения в результате стрельбы. Более подробно их состояние не уточняется.

Полиция Вашингтона сообщила, что задержала одного подозреваемого в стрельбе. Место ЧП было оцеплено.

В Белом доме заявили агентству Reuters, что президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе. В данный момент он находится в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

