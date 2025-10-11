Неизвестный открыл огонь в центре немецкого Гисена

Фото: 123RF/pradeepthundiyil

Неизвестный начал стрельбу на центральной площади немецкого города Гисен, сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что инцидент произошел на местном рынке, в результате пострадали несколько человек. Мотивы стрелка и его личность не раскрываются. Другие подробности пока не приводились.

При этом Bild со ссылкой на полицию утверждает, что стрельба произошла в букмекерской конторе. Сам стрелок сбежал с места инцидента, но опасности он якобы не представляет.

Ранее четыре человека погибли и минимум 12 пострадали при стрельбе в городе Лиланд в американском штате Миссисипи. Стрельба произошла на главной улице города. Все пострадавшие доставлены в больницу, информации об их состоянии нет. Подозреваемого пока не удалось задержать.

