Четыре человека погибли при стрельбе в Миссисипи

Фото: 123RF/vankok

Четыре человека погибли и минимум 12 пострадали при стрельбе в городе Лиланд в американском штате Миссисипи, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местного мэра Джона Ли.

Стрельба произошла на главной улице города, уточняется в сообщении. Все пострадавшие доставлены в больницу, информации об их состоянии нет. Подозреваемого пока не удалось задержать.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в Сиднее. Всего в западной части города прозвучало около 100 выстрелов. Стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины полицейских.

Число пострадавших в результате стрельбы в австралийском Сиднее достигло 20 человек. Подозреваемый в нападении 60-летний мужчина был задержан.

