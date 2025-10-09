Житель Пушкина устроил стрельбу в попытке вернуть деньги за ошибочный перевод

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полиция задержала жителя города Пушкина, который выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в полицию Санкт-Петербурга позвонил гражданин и сообщил, что в его квартиру на Пулковском шоссе ломится неизвестный с пистолетом. В тот момент в ней также находились дети.

По данным ведомства, задержанный возле лифта не менее 8 раз выстрелил в мужчину. Причиной конфликта стал ошибочный перевод денег на счет потерпевшего. Подозреваемый пришел к нему с требованием о возврате денег, но, получив отказ, открыл стрельбу из травматического пистолета.

Пострадавшего доставили в реанимацию, а в отношении стрелявшего завели административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" и поместили в спецприемник.

Ранее в Москве мужчина устроил стрельбу у кафе из-за ссоры с девушкой. Как уточнили в МВД, в результате стрельбы никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

