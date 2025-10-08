Мужчина устроил стрельбу у кафе в Москве из-за ссоры с девушкой

Фото: 77.мвд.рф

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу у одного из московских кафе. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В отдел полиции поступило сообщение о стрельбе возле заведения общепита на Туристской улице, после чего к правоохранителям обратился владелец кафе, рассказав, что неизвестный открыл огонь по окнам здания и скрылся на автомобиле.

Организовав оперативно-разыскные мероприятия, сотрудники уголовного розыска на Планерной улице задержали подозреваемого, которым оказался 50-летний житель Подмосковья. В ходе допроса он раскрыл, что причиной его поступка стала ссора с девушкой, работавшей в кафе.

Как уточнили в МВД, в результате стрельбы никто не пострадал. На месте происшествия была обнаружена гильза 45-го калибра, предположительно от травматического пистолета, которая направлена на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время задержанный находится под домашним арестом.

