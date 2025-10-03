03 октября, 22:01Происшествия
Мужчину в бронежилете и с винтовкой задержали в Нижнем Новгороде
Фото: телеграм-канал "Полиция Нижегородской области"
Полицейские задержали напугавшего местных жителей Нижнего Новгорода мужчину, который гулял в бронежилете и с пневматической винтовкой, заявили в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время злоумышленник находится в отделении полиции. Правоохранители выясняют причины его поступка.
