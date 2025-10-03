Форма поиска по сайту

03 октября, 22:01

Происшествия

Мужчину в бронежилете и с винтовкой задержали в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Полиция Нижегородской области"

Полицейские задержали напугавшего местных жителей Нижнего Новгорода мужчину, который гулял в бронежилете и с пневматической винтовкой, заявили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время злоумышленник находится в отделении полиции. Правоохранители выясняют причины его поступка.

Ранее в Махачкале доставили в полицию шестерых подростков, которые устроили массовую драку. В результате произошедшего один из подростков был отправлен в больницу.

В связи с ЧП региональное управление Следственного комитета и прокуратура приступили к проверке.

Восемь человек задержали в Ингушетии после дрифта со стрельбой на заправке

