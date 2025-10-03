Мужчину задержали за попытку похитить девочку в Балашихе

Фото: телеграм-канал "112"

Сотрудники подмосковной полиции задержали 39-летнего уроженца Кургана, который пытался увести за собой незнакомую малолетнюю девочку в Балашихе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Накануне в соцсетях распространилось видео, зафиксированное камерами. На нем неизвестный бежит за ребенком, хватает за руку и пытается удержать. По данным газеты "Известия", мужчину зовут Виталий. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах.

"Видеозапись этого инцидента вызвала большой резонанс в соцсетях. Мужчина доставляется в следственные органы для выяснения всех обстоятельств", – рассказала Волк.

Телеканал "360" уточнил, что все случилось около продуктового магазина. На крики девочки отреагировал проходивший мимо молодой человек, который вмешался в ситуацию. Похититель пытался убедить его, что является отцом ребенка, но сама девочка это отрицала.

"Он представился сотрудником полиции и сказал, что повезет ее в отделение, но не показал никаких документов. Он схватил ее, она вырвалась и побежала в магазин. Там ей помогли молодой человек и продавец. Когда они вмешались, подошла еще одна женщина. В итоге ее просто вырвали и привели домой", – рассказала мать пострадавшей.

Очевидица происшествия сообщила СМИ, что подозреваемый стоял за ней в очереди и терся о нее.

"Я развернулась и попросила отойти. Мужчина стоял улыбался, как будто не в себе был. Как дурачок, но ни слова не сказал", – поделилась женщина.

