06 декабря, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: форум "Поколение героев" пройдет в Москве 10 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский молодежный патриотический форум "Поколение героев" пройдет в столице 10 декабря, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мероприятие посвящено Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Площадка форума станет местом открытого диалога, обмена опытом и обсуждения значимых молодежных общественных инициатив, отметил мэр.

В программе запланированы пленарные сессии, мастер-классы и дискуссии и экспертами. Всего будет пять тематических треков:

  • "Служение" – участники СВО ответят на различные вопросы;
  • "Спорт" – спортсмены поделятся историями успеха, также можно будет сыграть в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным;
  • "Медиа" – телеведущие научат брать интервью;
  • "Здоровье" – доктор медицинских наук поможет участникам узнать больше о своем здоровье и теле;
  • "Искусство" – эксперты расскажут про проявление патриотизма в искусстве.

Мероприятие состоится в Цифровом деловом пространстве на улице Покровке. Регистрация на форум открыта на портале "Молодежь Москвы", уточнил градоначальник.

Он напомнил, что ко Дню Героев Отечества до 9 декабря также проходят и другие патриотические мероприятия. Среди них – исторический диктант, посещение мемориальных комплексов, соревнования в игре "Знатоки Отечества" и другое.

Накануне свыше 400 представителей судебной системы Москвы почтили память героев Великой Отечественной войны в Музее Победы на Поклонной горе. День начался с семинара-совещания в зале "Жуков". После него участники посетили экскурсии "Подвиг народа", "Битва за Москву. Первая победа" и "Путь к Победе".

мэр Москвыобществогород

