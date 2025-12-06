06 декабря, 13:15Мэр Москвы
Собянин: форум "Поколение героев" пройдет в Москве 10 декабря
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский молодежный патриотический форум "Поколение героев" пройдет в столице 10 декабря, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мероприятие посвящено Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Площадка форума станет местом открытого диалога, обмена опытом и обсуждения значимых молодежных общественных инициатив, отметил мэр.
В программе запланированы пленарные сессии, мастер-классы и дискуссии и экспертами. Всего будет пять тематических треков:
- "Служение" – участники СВО ответят на различные вопросы;
- "Спорт" – спортсмены поделятся историями успеха, также можно будет сыграть в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным;
- "Медиа" – телеведущие научат брать интервью;
- "Здоровье" – доктор медицинских наук поможет участникам узнать больше о своем здоровье и теле;
- "Искусство" – эксперты расскажут про проявление патриотизма в искусстве.
Мероприятие состоится в Цифровом деловом пространстве на улице Покровке. Регистрация на форум открыта на портале "Молодежь Москвы", уточнил градоначальник.
Он напомнил, что ко Дню Героев Отечества до 9 декабря также проходят и другие патриотические мероприятия. Среди них – исторический диктант, посещение мемориальных комплексов, соревнования в игре "Знатоки Отечества" и другое.
Накануне свыше 400 представителей судебной системы Москвы почтили память героев Великой Отечественной войны в Музее Победы на Поклонной горе. День начался с семинара-совещания в зале "Жуков". После него участники посетили экскурсии "Подвиг народа", "Битва за Москву. Первая победа" и "Путь к Победе".