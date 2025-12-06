Облачность и небольшие осадки ожидаются в Москве 6 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачность и небольшие осадки прогнозируются в Москве и Подмосковье 6 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов, по области – от минус 1 до 4 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба.

С 8 по 14 декабря москвичей ждут температурные "качели". В начале следующей недели будет небольшой снегопад, однако через пару дней в город придет потепление, а снег превратится в дождь.

Повышение температуры воздуха ожидается 10 декабря. В этот день столбики термометров покажут до 4 градусов тепла. На следующий день прогнозируется 9 градусов, а 12 декабря – до 6 градусов.