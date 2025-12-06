Форма поиска по сайту

06 декабря, 08:38

Происшествия
TOLO News: четыре человека погибли при перестрелке на границе Пакистана и Афганистана

Четыре человека погибли при перестрелке на границе Пакистана и Афганистана

Фото: 123RF.com/sbhaumik

По меньшей мере четыре человека погибли во время перестрелки между военными Пакистана и Афганистана на границе вечером 5 декабря. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, еще четверо получили ранения при обстреле Пакистаном округа Спин-Болдак афганской провинции Кандагар.

Как пишет газета Dawn со ссылкой на пакистанских чиновников, афганские военнослужащие первыми открыли минометный огонь по пакистанской территории, после чего силы исламской республики нанесли ответные удары.

Согласно информации источников, бои начались около 22:00 по местному времени (20:30 по московскому. – Прим. ред.) и продолжались до поздней ночи. В районную больницу доставили троих пострадавших, при этом информации о погибших с пакистанской стороны не поступало.

Ранее бои между Пакистаном и Афганистаном произошли 11 октября. На следующий день афганское Минобороны сообщило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана. В ведомстве уточнили, что это был ответ на нарушение суверенитета страны и авиаудары со стороны Исламабада.

15 октября, столкновения на афганско-пакистанской границе возобновились. Они возникли между талибами и пакистанскими пограничниками.

18 октября в Катаре прошли переговоры между сторонами для урегулирования конфликта. Делегации Афганистана и Пакистана встретились в Дохе.

Новости мира: 15 человек погибли в Афганистане из-за столкновений на границе с Пакистаном

