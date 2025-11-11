Количество пострадавших при взрыве в Исламабаде возросло до 37 человек

Фото: TASS/AP/Mohammad Yousuf

Число пострадавших при взрыве у здания суда в Исламабаде увеличилось до 37 человек, сообщили РИА Новости в полиции пакистанской столицы.

В ведомстве подчеркнули, что полицейских в числе погибших нет, однако 4 из них получили травмы.

Правоохранительные органы обнаружили улики, которые могут помочь установить личность исполнителей теракта. Расследование продолжается, отметили в полиции.

Вместе с тем власти Пакистана обвинили в случившемся движение "Техрик-е Талибан Пакистан", базирующееся в Афганистане. Министр обороны страны Хаваджа Мухаммед Асиф заявил, что диалог с соседней страной невозможен, пока на ее территории укрываются представители движения.

Взрыв прогремел на окраине пакистанского Исламабада 11 ноября.

По предварительным данным, подрыв нескольких машин устроил террорист-смертник. После инцидента в судебном учреждении была организована эвакуация.

В результате пострадал 21 человек. Они были госпитализированы, медики оценивали их состояние как тяжелое. СМИ также указывали, что среди пострадавших оказались заявители и адвокаты.

Позднее посольство РФ в Пакистане сообщило, что россиян в числе пострадавших и погибших нет.