11 ноября, 19:27Происшествия
Количество пострадавших при взрыве в Исламабаде возросло до 37 человек
Фото: TASS/AP/Mohammad Yousuf
Число пострадавших при взрыве у здания суда в Исламабаде увеличилось до 37 человек, сообщили РИА Новости в полиции пакистанской столицы.
В ведомстве подчеркнули, что полицейских в числе погибших нет, однако 4 из них получили травмы.
Правоохранительные органы обнаружили улики, которые могут помочь установить личность исполнителей теракта. Расследование продолжается, отметили в полиции.
Вместе с тем власти Пакистана обвинили в случившемся движение "Техрик-е Талибан Пакистан", базирующееся в Афганистане. Министр обороны страны Хаваджа Мухаммед Асиф заявил, что диалог с соседней страной невозможен, пока на ее территории укрываются представители движения.
Взрыв прогремел на окраине пакистанского Исламабада 11 ноября.
По предварительным данным, подрыв нескольких машин устроил террорист-смертник. После инцидента в судебном учреждении была организована эвакуация.
В результате пострадал 21 человек. Они были госпитализированы, медики оценивали их состояние как тяжелое. СМИ также указывали, что среди пострадавших оказались заявители и адвокаты.
Позднее посольство РФ в Пакистане сообщило, что россиян в числе пострадавших и погибших нет.