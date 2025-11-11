Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 17:52

Происшествия

Россияне не пострадали при взрыве в Исламабаде

Фото: ТАСС/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Граждан России нет среди жертв взрыва возле здания окружного суда в Исламабаде, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Пакистане.

Взрыв прогремел на окраине пакистанской столицы 11 ноября.

По предварительной версии правоохранителей, террорист-смертник устроил подрыв нескольких автомобилей, припаркованных у судебного комплекса. После произошедшего в здании инстанции была организована эвакуация.

В результате случившегося погибли 12 человек. Еще 21 человек пострадал. Их госпитализировали. Врачи оценивали состояние раненых как тяжелое. По данным журналистов, в их числе оказались заявители и адвокаты.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика