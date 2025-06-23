Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 13:27

Происшествия

Число жертв теракта в церкви Дамаска выросло до 25 человек

Фото: SANA via AP

Количество человек, ставших жертвами теракта в церкви в Дамаске, достигло 25. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на данные Минздрава Сирии.

По информации ведомства, пострадали 63 человека.

Теракт произошел 22 июня. СМИ писали, что террорист-смертник открыл огонь в церкви и привел в действие взрывное устройство. Нападение было совершено в квартале Дувейла, где проживает христианское население.

В МВД Сирии заявляли, что совершивший нападение входил в состав террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ).

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика