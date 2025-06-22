Al Hadath: 5 человек погибли при взрыве в церкви на востоке Дамаска

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По меньшей мере 5 человек погибли и около 30 получили ранения в результате теракта в церкви в восточной части Дамаска. Об этом сообщает Al Hadath.

По данным телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Нападение было совершено в квартале Дувейла, где проживает христианское население.

На данный момент полиция оцепила район происшествия. К месту прибывают кареты скорой помощи.

Ранее как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва на базе американских ВВС в Японии "Кадэна". ЧП произошло утром 9 июня. СМИ отмечали, что инцидент произошел на объекте, находящимся под управлением японских сил самообороны.

Предполагалось, что взрыв случился на складе неразорвавшихся боеприпасов. В этот момент военнослужащие занимались подготовкой к утилизации неразорвавшегося снаряда.