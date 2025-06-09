Четверо военнослужащих пострадали при взрыве на базе ВВС США в Японии

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Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва на базе американских ВВС в Японии "Кадэна", пишет агентство Kyodo со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

О ЧП стало известно утром 9 июня. СМИ отмечали, что инцидент произошел на объекте, находящимся под управлением японских сил самообороны. Предполагалось, что взрыв случился на складе неразорвавшихся боеприпасов.

Все жертвы являются солдатами гарнизона Наха наземных сил самообороны Японии. У них зафиксированы рваные раны рук и оглушение. Сам взрыв произошел, когда военнослужащие занимались подготовкой к утилизации неразорвавшегося снаряда.

При этом в Минобороны Японии подчеркнули, что инцидент не представляет опасности для распространения пожара или последующих взрывов.

Еще один взрыв ранее прогремел на химическом заводе в городском уезде Гаоми, расположенном в восточной провинции Китая Шаньдун. Инцидент произошел утром 27 мая в цехе предприятия Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. В результате несколько человек пострадали.

