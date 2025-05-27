Взрыв прогремел на химическом заводе в Китае

Фото: телеграм-канал Baza

Взрыв прогремел на химическом заводе в городском уезде Гаоми, расположенном в восточной провинции Китая Шаньдун, сообщается на сайте Центрального телевидения КНР.

ЧП в цехе предприятия Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошло примерно в 11:57 по местному времени (06:56 по московскому времени. – Прим. ред.). В настоящее время спасательные службы и медики принимают все необходимые меры для помощи пострадавшим.

Ранее в испанском городе Алькала-де-Гуадаира после взрыва на химическом заводе образовалось опасное токсичное облако. Причиной инцидента стало возгорание на складе с растворителями. В результате взрыва поднялся плотный черный дым. Весь персонал предприятия был эвакуирован.

Еще один взрыв до этого случился в немецком городе Ганновер на территории завода по производству шин Continental. Из-за этого на верхнем этаже здания выбило несколько окон.

По словам правоохранителей, причиной инцидента мог стать взорвавшийся котел. Пострадали два человека, о погибших сведения не поступали.