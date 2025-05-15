Express: ядовитое облако накрыло испанский город после взрыва на химзаводе

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Опасное токсичное облако накрыло город Алькала-де-Гвадаира в Испании после взрыва на химическом заводе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Express.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 14 мая из-за возгорания на складе с химическими растворителями. В результате взрыва в воздух поднялся плотный черный дым, сформировавший ядовитое облако. Весь персонал предприятия был эвакуирован.

Как уточнили журналисты, местные власти экстренно оповестили граждан об опасности. Жителям рекомендовали оставаться дома, плотно закрыв окна и двери, чтобы снизить риск отравления токсическими веществами. Спецслужбы проводят мониторинг химической обстановки в районе ЧП.

Ранее взрыв произошел в немецком городе Ганновер на территории завода по производству шин Continental. Из-за этого на верхнем этаже здания выбило несколько окон. По словам правоохранителей, причиной инцидента мог стать взорвавшийся котел. Пострадали два человека, о погибших сведения не поступали.