17 ноября, 09:48Происшествия
Один человек погиб при взрыве в здании Ереванского госуниверситета – СМИ
Фото: телеграм-канал Sputnik Армения
В здании химического факультета Ереванского государственного университета произошел взрыв. Жертвой произошедшего стал один человек, сообщает издание oragir.news.
"Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего", – говорится в сообщении.
Один из сотрудников патрульно-постовой службы получил отравление дымом при выполнении эвакуационных работ.
Официальной информации о произошедшем от МВД Армении не поступало.
До этого семь человек стали жертвами взрыва автобуса в Афганистане. Инцидент произошел в районе Дашт-е Барчи в Кабуле. Еще 20 человек получили травмы и ранения.
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