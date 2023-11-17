Один человек погиб при взрыве в здании Ереванского госуниверситета – СМИ

Фото: телеграм-канал Sputnik Армения

В здании химического факультета Ереванского государственного университета произошел взрыв. Жертвой произошедшего стал один человек, сообщает издание oragir.news.

"Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего", – говорится в сообщении.

Один из сотрудников патрульно-постовой службы получил отравление дымом при выполнении эвакуационных работ.

Официальной информации о произошедшем от МВД Армении не поступало.

До этого семь человек стали жертвами взрыва автобуса в Афганистане. Инцидент произошел в районе Дашт-е Барчи в Кабуле. Еще 20 человек получили травмы и ранения.

