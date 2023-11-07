При взрыве автобуса в столице Афганистана погибли 7 человек

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Из-за взрыва пассажирского автобуса в районе Дашт-е Барчи в Кабуле, столице Афганистана, погибли семь человек. Об этом сообщил местный телеканал Tolo News, пишет РИА Новости.

Также еще 20 человек были ранены, отметил представитель столичной полиции Халид Задран.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия планирует отправить гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан.

Землетрясение на западе Афганистана произошло 7 октября. Эпицентр располагался в 42 километрах к северо-западу от города Герат, где живут 272 тысячи человек.

Из-за стихийного бедствия полностью разрушены шесть деревень. Погибли как минимум 2 тысячи человек.

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс – СМИ