Более 10 человек пострадали после взрыва на заводе в Турции

Фото: телеграм-канал "Sputnik Азербайджан"

На металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге страны произошел взрыв, в результате которого более 10 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

"В результате взрыва на металлургическом заводе Tosyalı в районе Искендерун пострадали 13 рабочих. Как стало известно, двое из пострадавших рабочих были интубированы в больнице", – говорится в сообщении.

На фоне ситуации местная прокуратура организовала проверку. Момент взрыва был зафиксирован камерой наблюдения.

Ранее стало известно, что на АО "Соликамский завод Урал" в Пермском крае произошел взрыв. По данным МЧС по региону, обошлось без пострадавших. В момент взрыва в здании никого не было. Горения после хлопка не последовало.

Огонь охватил 150 "квадратов" в недостроенном ТЦ в Щербинке