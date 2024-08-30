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30 августа, 13:59

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Bild: взрыв прогремел на территории завода взрывчатых веществ в ФРГ

Взрыв прогремел на территории завода взрывчатых веществ в ФРГ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jonas Walzberg

Взрыв прогремел на территории предприятия по производству взрывчатых веществ оборонной компании Diehl Defence в Германии, пишет издание Bild.

Завод находится на западе ФРГ, в городе Тросдорф федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия. По предварительной версии, причиной взрыва послужила некая производственная авария.

В результате пострадали двое человек, уточняется в публикации. На месте происшествия находятся полицейские, пожарные и спасательный вертолет, подчеркнули журналисты.

Ранее взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене, принадлежащем компании BASF. Вслед за этим на предприятии начался пожар, который был оперативно потушен. В результате пострадали 14 человек, а местных жителей предупредили об опасности продуктов горения.

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