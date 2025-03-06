HAZ: взрыв произошел на заводе по производству шин Continental в Ганновере

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Взрыв произошел в Ганновере на территории завода по производству шин Continental, сообщает HAZ со ссылкой на представителя местной пожарной охраны Шарлотту Кубель.

ЧП в районе Фаренвальд произошло примерно в 10 часов утра по местному времени, из-за чего на верхнем этаже здания вылетело несколько окон. Полицейские считают, что причиной инцидента мог стать взорвавшийся котел.

По предварительным данным, легкие травмы получили два человека. Также специалисты экстренных служб обследуют еще пятерых человек. О погибших не сообщается.

Ранее взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене, принадлежащем компании BASF. Тогда вслед за взрывом последовал пожар, но его удалось оперативно потушить. Всего пострадали 14 сотрудников. О причинах инцидента не сообщалось.

