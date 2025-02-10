NOS: утечка водорода зафиксирована на заводе в нидерландском Утрехте

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Утечка газообразного водорода произошла на алюминиевом заводе Nedal в Утрехте в Нидерландах. Сотрудников эвакуировали, сообщила телерадиокомпания NOS.

По ее информации, 119 работников предприятия размещены на соседнем заводе. При этом, как уточнила телерадиокомпания, водород нетоксичен, однако взрывоопасен и воспламеняем.

Согласно данным управления безопасности региона, последствий для жителей не будет. Этому поспособствует ветер.

Пожарные решили остановить работу завода для его проветривания. Кроме того, на территории предприятия прибыли службы скорой медицинской помощи и полиции. Врачи осмотрели четыре человека, добавила телерадиокомпания.

Ранее взрыв прогремел в жилом здании в районе Дарыджа в провинции Коджаэли, которая расположена на северо-западе Турции. После него начался пожар.

В результате пострадали 10 человек. Причиной ЧП могла быть утечка газа, предположил губернатор провинции Ильхами Акташ.

В ноябре 2024 года взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. О причинах случившегося и возможных пострадавших не сообщалось.

