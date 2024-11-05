Фото: ntv.com.tr

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции, передает телеканал NTV.

На кадрах прямого эфира видно, как с территория завода Tupras, расположенного в Измите, на северо-западе страны, поднимается дым. О причинах взрыва и возможных пострадавших пока не сообщается.

Ранее один человек погиб и еще 10 пострадали после утечки газа на одном из заводов в иранской провинции Исфахан. Завод принадлежал элитному подразделению Вооруженных сил Ирана, Корпусу стражей исламской революции. О подробностях тогда также не сообщалось.

