БТА: двое человек пострадали при взрыве на складе пиротехнических изделий в Болгарии

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Взрыв и пожар произошли на складе фабрики пиротехнических изделий в районе населенного пункта Елин Пелин неподалеку от столицы Болгарии. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Пожар произошел около 18:30 по московскому времени, а взрывы на складе продолжаются до сих пор. Как минимум два человека серьезно пострадали, их с ожогами госпитализировали в медицинские учреждения Софии. В районе инцидента была объявлена эвакуация населения.

По словам главного секретаря МВД Димитара Кангалджиева, на складе, где возник пожар, находилась пиротехническая продукция в количестве около 2 тонн в тротиловом эквиваленте.

Вечером 18 июня загорелся крупнейший в Чаде склад боеприпасов, который находился в столице государства Нджамене. В результате пожара мощные взрывы были слышны за несколько километров от склада. Боеприпасы взлетали и взрывались в воздухе.

До этого взрыв прогремел на оружейном заводе "Меско" в Польше. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина. Кроме того, при взрыве пострадал еще один человек, однако он смог самостоятельно выбраться из здания.