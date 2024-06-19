Пожар произошел на самом крупном складе боеприпасов в Чаде

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Крупнейший в Чаде склад боеприпасов загорелся вечером 18 июня, сообщает агентство AFP.

В свою очередь, глава МИД страны Абдераман Куламаллах подтвердил факт пожара. По уточненным данным, склад находился в столице государства Нджамене. В результате пожара мощные взрывы были слышны за несколько километров от склада. Боеприпасы взлетали и взрывались в воздухе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно, в результате произошедшего погибли несколько человек. Глава государства сообщил о начале расследования для установления всех причин пожара и выявления виновных.

Ранее взрыв боеприпасов прогремел на чешском военном полигоне в Либаве. В результате инцидента пострадали несколько военных, один из них скончался.

До этого взрыв произошел на оружейном заводе "Меско" на юге Польши. По словам директора предприятия Эльжбеты Сренявской, взрыв произошел на центре ракетного топлива, который ввели в эксплуатацию несколько лет назад. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина, еще один человек пострадал. Его госпитализировали.