Пять человек пострадали при взрыве газозаправочной станции в Армении

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Пять человек получили различные ранения в результате взрыва газозаправочной станции около Еревана. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саргсяна сообщает ТАСС.

Сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Работы по локализации пожара продолжаются.

Взрыв на газозаправочной станции произошел вечером 6 июня. Инцидент случился на втором километре трассы Ереван – Севан. На месте уже находятся пожарные отряды.

До этого один человек получил травмы в результате взрыва газового баллона на веранде ресторана в центре Москвы. Уточнялось, что инцидент произошел на улице Сретенке, на веранде ресторана Lila, которая находится на крыше дома.