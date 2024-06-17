Один военный погиб после взрыва снаряда на полигоне в Чехии

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Чешская армия на своей странице в соцсети Х сообщила, что один профессиональный солдат погиб во время взрыва на военном полигоне в Либаве на востоке страны.

По данным армии, семерых военнослужащих и одного гражданского служащего доставили в военный и университетский госпиталь в Оломоуце. Полигон Либава расположен около города Оломоуц и используется чешской армией с 1949 года. Его площадь составляет 235,5 километра.

О взрыве на полигоне стало известно днем 17 июня. Сразу после детонации боеприпасов на место вылетела спасательная авиация. В свою очередь, военная полиция начала расследование произошедшего.

