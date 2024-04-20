Al Arabiya: взрыв произошел на военной базе Кальсу в Ираке

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Взрыв произошел на военной базе Кальсу к югу от Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, при взрыве погиб один человек, и восемь человек получили ранения. Сообщается, что согласно данным шиитского народного ополчения, силы которого были расположены на базе, причиной взрыва стал авианалет.

Центральное командование вооруженных сил США на фоне сообщений о взрыве на военной базе в Ираке сообщило, что Штаты сегодня не наносили авиаударов по территории страны.

В феврале военные США нанесли удар по цели в Ираке и уничтожили командира группировки "Катаиб Хезболлах". В командовании США подчеркнули, что считают его ответственным за планирование и участие в атаках против американских сил в регионе.

До этого МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ему ноту протеста из-за американских ударов по западу страны.